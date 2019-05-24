مصادر: محمد منير يسجل أغنية جديدة لصالح أحد مستشفيات السرطان

كشفت مصادر أن الفنان محمد منير يسجل، هذه الأيام، أغنية لحملة دعائية خاصة بأحد مستشفيات السرطان الكبرى.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن يتم إطلاق الحملة عبر القنوات الفضائية، خلال الأيام المقبلة، والأغنية ستكون من كلمات نصر الدين ناجي.