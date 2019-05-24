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"الأرصاد" تعلن انكسار الموجة الحارة اليوم.. والصغرى 24

"الأرصاد" تعلن انكسار الموجة الحارة اليوم.. والصغرى 24

وزير الخارجية العماني: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

وزير الخارجية العماني: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

فقط في الغردقة: سحور على أنغام الربابة.. والسائحون: أحببنا المشهد

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تايم لاين| بعد إعلان بناء مستعمرة ترامب بها.. محطات في تاريخ الجولان

تايم لاين| بعد إعلان بناء مستعمرة ترامب بها.. محطات في تاريخ الجولان

بخميرة عمرها 5000 عام.. إسرائيليون يزعمون النجاح في صنع بيرة الفراعنة

بخميرة عمرها 5000 عام.. إسرائيليون يزعمون النجاح في صنع بيرة الفراعنة

تساقط قطع خرسانية من سقف مسجد "سيدي شبل".. وخلاف بين "الأوقاف والآثار"

تساقط قطع خرسانية من سقف مسجد "سيدي شبل".. وخلاف بين "الأوقاف والآثار"

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من "لولاكي" إلى "مملكة الغجر".. أعمال المطرب على حميدة بين "عَقْدين"

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برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

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مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

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«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

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