"الأرصاد" تعلن انكسار الموجة الحارة اليوم.. والصغرى 24

قال الدكتور محمود شاهين مدير التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة انكسرت، اليوم، على السواحل الشمالية والتي سيلاحظ فيها هبوط 6 درجات مئوية سواء بالبحرين المتوسط أو الأحمر.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" والذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر والمذاع على فضائية "DMC"، أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة والوجه البحري ستبدأ الموجة شديده الحرارة في الانكسار، مساء اليوم الجمعة، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى ستصل لـ24 درجة مئوية في المساء.

وأكد مدير التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى، اليوم، 42 درجة وفي الغد ستنكسر لتصل إلى 36 درجة وسيكون انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن تلك التقلبات الجوية يعتبر تغيير بالتكتلات الهوائية ويشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة، ويسجل النصف الثاني منه أعلى درجات حرارة على مدار العام كله.