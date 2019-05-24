القبض على نقاش زور حساب بنكي للحصول على تأشيرة لإحدى الدول الأوروبية

نجحت مباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية بفرع الإدارة بوسط الدلتا في القبض على "نقاش - مواليد 1989 - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية" بالإشتراك مع آخر باصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700.000 سبعمائة ألف جنيه مصرى، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 حال إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات "مسئولة عن إحدى الشركات السياحية - مقيمة بالمحلة الكبرى بالغربية - سبق ضبطها فى قضية نصب سفريات"

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.