وزير الرياضة: هناك مراكز شباب "مخترقة" وننسق مع الجهات الأمنية بشأنها

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وجود بعض مراكز الشباب "مخترقة"، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وحل عدد منها خلال الفترات الماضية وتعيين مجالس جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب فرج عامر، ردا على ما قاله النائب عمرو الأشقر، بأن انتخابات مراكز الشباب لم تجر منذ عام 2008، الأمر الذي جعلها مخترقة من قبل الخلايا النائمة لجماعة الإخوان.

وقال "الأشقر": "مينفعش ندفن رؤوسنا فى الرمال أكثر من ذلك.وطالب "الأشقر"، وزير الشباب بضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مراكز الشباب.

واستطرد: خلايا الإخوان فشلت فى اختراق الأندية الرياضية نظرا لتمتع أعضاءها بثقافة واضطلاع أكبر.

وقاطعه النائب قاسم فرج، بتأكيده عدم وجود أي اختراق لخلايا الإخوان، في مراكز الشباب، مؤكدًا أن نسبتهم لا تمثل 10%من أعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.