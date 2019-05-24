أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة للعمل مستشارا إعلاميا ومتحدثا رسميا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عادل عبد الغفار شغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة.

كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

وأشرف على العديد من استراتيجيات التوعية وتشكيل الرأى العام بمصر وعدد من الدول العربية، ويشرف على تقييم عدد من البرامج الأكاديمية بكليات الإعلام بالجامعات العربية.

كما شغل عضوية عدد من اللجان الوطنية لخدمة المجتمع المصرى، ويشارك بالتدريس والتدريب والإشراف العلمى بعدد من المؤسسات الوطنية والعربية.

ويشارك كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية. إضافة إلى المناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية.

كما أثرى المكتبة الإعلامية العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات الإعلام والاتصال السياسي والرأى العام، وحظى بتكريم وتقدير العديد من المؤسسات المصرية والعربية.