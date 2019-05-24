أعلنت وزارة الأوقاف، حالة الطوارئ لمراقبة 3500 اعتكاف على مستوى الجمهورية، ومنع إقامة أي اعتكافات خارج نطاق الوزارة.

وأصدرت الوزارة، منشورا داخليا، وزعته على المديريات، أكدت فيه أنه لا مجال في الاعتكاف لغير أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر، وفي المساجد التي تحددها الوزارة للاعتكاف في كل منطقة من خلال إدارات ومديريات الأوقاف، وبالضوابط التي حددتها مسبقاً.

أوضحت الوزارة أنه لن يسمح بمخالفة الضوابط الموضوعة للاعتكاف، وفي حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة، كذلك علي جميع المديريات مراقبة النشاط داخل الاعتكافات وتواجد الإمام المكلف بمسجد الاعتكاف ومنع أي نشاط غير وسطي من وجوده داخل المساجد، كما شددت الوزارة علي منع إقامة أي اعتكاف داخل الزوايا دون معرفة الأوقاف.

من جانبه، قال عبد الغني هندي، عضو لجنة الدعوة بالوزارة: "عملنا علي وضع أطر للاعتكاف يتم السير عليها كل عام، فالاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، ويكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، ويكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وتكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة أكدت على جميع المديريات والمفتشين بضرورة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها به من الأوقاف، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي جماعة تقيم اعتكافا بلا تصريح من الأوقاف باعتباره اجتماعا خارج إطار القانون.