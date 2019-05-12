حسام موافي: الاعتكاف وذكر الله يضبط الضغط

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الحياة الهادئة المستقرة تّضبط الضغط، مضيفا، "الرسول عليه السلام علمنا أسلوب معين لضبط الضغط، وهو الاعتكاف.. يجب على كل مريض ضغط أن يّعتكف يومين في الأسبوع على الأقل سواء في رمضان أو باقي شهور العام".

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "زدني علما"، الذي يُعرض على شاشة " صدى البلد"، اليوم، "الاعتكاف مثلا ما بين المغرب والعشاء، وهي مدتها ساعة ونصف، والتسبيح وذكر الله، أو قراءة القرآن هيخلي الضغط ينضبط، حيث يشعر الإنسان بحياة هادئة".

وتابع: "ساعات نلجأ لأقراص لمنع التوتر، والتوتر قد يُصيب الإنسان بالجلطة، كما أن مريض الكلى يُصاب بالضغط، وكذلك الضغط العالي يُؤثر على الكلى".