«الأوقاف»: الاعتكاف ممنوع فى الزوايا والمصليات

أنهت وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال المعتكفين فى 3496 مسجداً، بداية من ليلة الجمعة المقبلة، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بـ«الأوقاف»، إن الوزارة لم ولن تمنع الاعتكاف، لكنها وضعت ضوابط تهدف إلى التنظيم وليس المنع، كما يروج المتشددون، وأذناب الجماعة الإرهابية.

وأضاف «طايع»، لـ«الوطن»، أن المسجد الذى لا تقام به الجمعة ليس صالحاً للاعتكاف، ولا بد أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرّح له من الوزارة تصريحاً لم يسبق إلغاؤه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بمخالفة الضوابط، وفى حالة مخالفتها، يعد الاعتكاف اجتماعاً خارج إطار القانون، وستتخذ ضده الإجراءات اللازمة، وسيتم استغلال الضبطية القضائية الممنوحة لعدد من أئمة وقيادات الأوقاف لمنع أى مخالفات.

وأكد أن الوزارة وزعت منشوراً على المديريات بضوابط الاعتكاف، وأهمها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، وتحت إشراف كامل للوزارة وممثليها وأن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً، ومعروفين لإدارة المسجد، وعددهم مناسباً للمساحة التى يُقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.

وقال إنه، وفقاً للمنشور، ستكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة عن إدارة شئون الاعتكاف، وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها التأكد من أن المسجد الذى يقام به الاعتكاف معتمد من الوزارة.