يبدأ من 6500 جنيه.. أسعار التكييفات في فصل الصيف

تزامنًا مع بدء فصل الصيف والذي يصاحبه موجات شديدة الحرارة تصل درجات الحرارة بها إلى 45 درجة، يسعى البعض إلى شراء المكيفات والمبردات للتخفيف من وطأة حرارة الجو.
وترصد "الوطن" متوسط أسعار التكييفات بدءًا من 1.5 حصان وحتى 5 أحصنة على النحو التالي:
تكييف 1.5 حصان
يختلف سعر الجهاز باختلاف نوعه، وهذه قائمة بأسعار بعض الأجهزة:
6435 جنيهاً
7282 جنيهاً
7710 جنيهاً
7977 جنيهاً
8410 جنيهات
9925 جنيهاً
10325 جنيهًا.
تكييف 2.25 حصان
9438 جنيهاً
9983 جنيهاً
10116 جنيهاً
10660 جنيهاً
11515 جنيهاً
13900 جنيه
تكييف 3 أحصنة
11016 جنيهاً
11681 جنيهاً
11711 جنيهاً
12376 جنيهاً
14125 جنيهاً
14825 جنيهًا
تكييف 5 أحصنة
21430 جنيهاً
22860 جنيهًا