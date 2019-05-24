يبدأ من 6500 جنيه.. أسعار التكييفات في فصل الصيف

تزامنًا مع بدء فصل الصيف والذي يصاحبه موجات شديدة الحرارة تصل درجات الحرارة بها إلى 45 درجة، يسعى البعض إلى شراء المكيفات والمبردات للتخفيف من وطأة حرارة الجو.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار التكييفات بدءًا من 1.5 حصان وحتى 5 أحصنة على النحو التالي:

تكييف 1.5 حصان

يختلف سعر الجهاز باختلاف نوعه، وهذه قائمة بأسعار بعض الأجهزة:

6435 جنيهاً

7282 جنيهاً

7710 جنيهاً

7977 جنيهاً

8410 جنيهات

9925 جنيهاً

10325 جنيهًا.

تكييف 2.25 حصان

9438 جنيهاً

9983 جنيهاً

10116 جنيهاً

10660 جنيهاً

11515 جنيهاً

13900 جنيه

تكييف 3 أحصنة

11016 جنيهاً

11681 جنيهاً

11711 جنيهاً

12376 جنيهاً

14125 جنيهاً

14825 جنيهًا

تكييف 5 أحصنة

21430 جنيهاً

22860 جنيهًا