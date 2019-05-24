نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عبد الرحمن القاضي، ابن مدينة المراغة، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية أمس، مشيرا إلى إطلاق اسم البطل على أحد الميادين بمدينة المراغة تكريما له.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، قائلاً: "تحية إعزاز وتقدير لكل فرد ينتمي لقواتنا المسلحة الباسلة، الذين يسطرون في كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن"، مؤكدا أن التاريخ سيظل يذكر بمجد وشرف بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية على مدار العقود والأزمنة.

وأناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، حازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة المراغة، لحضور العزاء بمقر أسرة البطل بمدينة المراغة، بمشاركة جموع من الأهالي والمواطنين.

و"القاضي" كان يعمل موجه مرحلة ابتدائية بالتربية والتعليم، مُحال على المعاش، وكان أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، التحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة – السويس"، حيث عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد، وله خمسة أبناء: "صفاء وعلي وإيمان وعلياء وزهراء".