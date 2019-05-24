علق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركة "هواوي" الصينية، بطريقته الخاصة، والتي تحمل نوعا من أنواع السخرية من مستوى الإنترنت الموجود في مصر.

وغرد أديب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "المعركة التي تخوضها أمريكا ضد شركة هواوي الصينية، هدفها الصراع على تكنولوجيا الفايف جي الأسرع والأقوى من الفور جي الموجودة حاليًا، السؤال الذي يهمنا في مصر الآن أخبار الإنترنت عندنا إيه يا جماعة ولا لسة هنقفل الراوتر ونفتحه تاني".

يذكر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار أزمة بين "هواوي" والشركات الأمريكية، بعد قراره إدارج الأولى ضمن القائمة السوداء، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها إلا بموافقة من الحكومة.