قال محمد عبد الرحمن مدير عام مشروعك بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى صرف 4 ملايين و250 ألف جنيه لدعم شباب محافظة جنوب سيناء بعدد ثلاث مدن خلال شهر يناير الماضي.

وأكد مدير عام برنامج مشروعك، أن عدد هذه المشروعات 4 مشاريع وهم سوبر ماركت بمدينة دهب وإنشاء شركة توريدات وبويات وأدوات صحية بمدينة رأس سدر ومحل بيتزا وكوافير بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه المشروعات تعد فرص عمل حر للشباب إضافة إلى إعطاء الشاب فرصة للاستثمار.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في برنامج مشروعك بمبلغ 29 مليونا و440 ألف جنيه كما أن مدينة أبوزنيمة حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة وجرى صرف مبلغ 61 مليونا و289 ألفا و788 جنيها لعدد 325 مشروعا.