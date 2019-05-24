أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم، محاولة راكب مصري تهريب 300 ألف جنيه و8 آلاف دولار إلى دبي، وذلك بالمخالفة لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي ومكافحة غسيل الأموال والجمارك.

وكانت وردت معلومات إلى رجال الجمارك، وقسم البحث الجنائي بمطار برج العرب الدولي، تفيد باعتزام الراكب "أ.ع.أ"، مصري الجنسية، مسافر على رحلة طائرة "فلاي دبي" رقم 174 المتجهة إلى دبي تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي.

وقرر السيد رزق، مدير الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، كشفت عن وجود مبلغ 300 ألف جنيه مصري و8 آلاف دولار أمريكي مخفاة داخل كيس بلاستيك أسود اللون أسفل تجويف سحري بحقيبته سفره.

كما أمر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط رقم 30 لسنة 2019.