كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن لغز مقتل شاب داخل شقته في منطقة الهرم.

وأشارت التحريات والتحقيقات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وعشيقها وأنها نفذت خطة القتل لاستمرار علاقتهما المحرمة.

وأضافت أن المتهمة الرئيسية انتظرت استغراق زوجها في النوم، واتصلت بعشيقها الذي حضر وقتلا الاثنين الزوج خنقا وسدد له عدة طعنات.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمة وعشيقها، وتم التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الضحية على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.