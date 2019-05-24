أعربت الفنانة ليلى غفران، عن حزنها لمقتل ابنتها "هبة وصديقتها "نادين"، قائلة: "مش هيفرق معايا مين قتلها، هي راحت من حضني خلاص".

وأضافت غفران، خلال حديثها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وهي تجهش بالبكاء: "دي بنتي دي حتة مني لحد دلوقتي مش عارفة أعيش حياتي طبيعي لحد دلوقتي عايشة بألم ولا عارفة أغني ولا أعيش طبيعية زي الناس، لأنه حتة مني مش موجودة".

وعن احتمالية اتهامها شخص معين في مقتل ابنتها غير الشخص الذي من حكم عليه بالإعدام، قالت غفران: "كلهم في ستين داهية، لو كنت شاكة كنت اتكلمت ومحدش همني".