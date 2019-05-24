تحل المطربة ليلى غفران، ضيفة اليوم، في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

شيخ الحارة هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت اولي حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استضافت فيهم الراقصة دينا، النجم أحمد آدم، أيتن عامر، أحمد سعد، إبراهيم سعيد، المحامي سمير صبري، وسمية الخشاب، ما أدى إلى زيادة نسب المشاهدة عبر فضائية "القاهرة والناس" والتي وصلت إلى 68 مليون- وفقا لموقع social blade.