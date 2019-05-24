وقع وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وواجه الكابتن وليد سليمان أهوال فقرة الشلالات وفقرة الغوريلا بإنفعال شديد على طاقم عمل البرنامج، وقبل فقرة الغوريلا انفعل وليد سليمان وخلع "الخوذة"، وخلع "اللايف جاكيت"، وبعد ظهور الغوريلا تعدى بالضرب على شخص من فريق العمل".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب