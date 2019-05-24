أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الانتهاء من محطة مياه رأس كاوتش بكفر الدوار وتسليمها لبدء التشغيل الفعلى اعتبارا من غد السبت، وذلك لتدعيم شبكة المياه بالمدينة والريف وخدمة أكثر من 60 ألف نسمة بنطاق 100 عزبة وتابع بقريتي زهرة وبولين.

وقال آمنة، إن المحطة على مساحة 1000م2 بطاقة 5000م3/يوم وهي تتكون من المأخذ ومنظومة الأغشية الليفية وبيارة المياه العكرة، و3 طلبات عكرة وأجهزة المعمل وطلمبات حقن الكلور و4 طلمبات مرشحة وبلغت تكلفتها الإنشائية 30 مليون جنيه، وستساهم المحطة في القضاء علي مشاكل ضعف وانقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بنطاق مركز كفر الدوار، كما ستساهم المحطة في التيسير علي المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المحطة هي الأولى من نوعها بدائرة المحافظة مع محطة المجد بالرحمانية والتي تتضمن إنشاء وحدة مياه مدمجة بالأغشية الليفية.