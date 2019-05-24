قالت الفنانة ليلى غفران، إن قاتل ابنتها هبة العقاد، هو محمود العيساوي، مؤكدة أن القضاء المصري شريف جدًا، واتحكم عليه بالإعدام 3 مرات وهذا دليل لإدانته، فضلًا عن إحساسها بأنه القاتل.

ورفضت غفران، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أقاويل الناس بأن قاتل ابنتها شخصية مشهورة وأنها سكتت عن ذلك قائلة: "هي قضية رأي عام، والفترة اللي توفت فيها هبة كانت الثورة قربت وكان فيه ناس يهمها أنها تشوه صورة أو تدخل فلان في فلان".

وأضافت المطربة المغربية: "أنا دورت في الموضوع كتير أوي وماكنش يفرق معايا مين، المهم ياخد عقابه، موضحة "أنا لقيت الولد بيتخن واللبس شيك وغالي، وباباه كان عنده عربة ليمون بقى عنده بيت، متابعة "أسالوه هو جاب الفلوس من فين متسألونيش أنا، مين اللي بيدعمهم ومين اللي كانوا عايزين يخرجوه من السجن.

وعن حصولها على شركة إنتاج مقابل سكوتها عن قاتل ابنتها "هبة" قالت: "ورحمة بنتي مافيش الكلام ده".