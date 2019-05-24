أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، تخصيص 271 مسجدا للاعتكاف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تبدأ في العشر الأواخر من رمضان.

وأكد الفقي، أن يشرف على المساجد أئمتها، ولن يكون هناك اعتكافًا داخل الزوايا، ولن يسمح بالاعتكاف بخلاف المساجد المعتمدة، مشيرًا إلى إلغاء جميع الإجازات خلال شهر رمضان للأئمة والعاملين بالمساجد، وتم التنبيه على الأئمة بضرورة وجودهم في الأوقات المحددة بمساجدهم، وتنفيذهم لتوجيهات الوزارة فيما يخص صلاة القيام وذلك باستخدام السماعات الداخلية.

وأوضح وكيل الأوقاف بكفر الشيخ، أنه أعطى توجيهاته لمديري إدارات الأوقاف، على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف في هذا الشأن، منها تسجيل الراغبين في أداء سُنة الاعتكاف، بمعرفة إمام المسجد.