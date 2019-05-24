وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، انفجار ليون بأنه "هجوم" بلا قتلى.

يأتى ذلك بعد انفجار في ممر للمشاة بمدينة ليون، وإصابة 8 أشخاص والشرطة تنتشر بموقع الانفجار، وفقًا لما قالته وكالة "رويترز".