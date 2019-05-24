تحدثت المطربة المغربية ليلى غفران، عن خلافها مع إحدى صديقاتها من الفنانات، وقالت: "هي وحشاني أوي، بس في ناس دخلت في النص، ونفسي نتكلم والست دي أنا بحبها وبحترمها جدا".

وأضافت ليلى، غفران خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة: "هي عشرة عمري وكانت الصديقة الوحيدة اللي في حياتي، وإن شاء الله العلاقة مش هتنتهي، ناس وقوعوا بينا".

ووجهت غفران رسالة لصديقتها: "بقولها أنا بحبك جدا ووحشتيني أوي، هحاول أكلمك بعد البرنامج، ولو رديتي عليا رديتي ولو مردتيش عليا هكلمك تاني".