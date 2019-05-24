أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:

Enterprise Acquisition Senior Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص.

- خبرة 4 سنوات في مبيعات شركات الاتصالات

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

Sales Executive

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس.

- خبرة سنة في مجال المبيعات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

Revenue Accountant

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة من سنة إلى سنتين في نفس المجال.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

CRM System Senior Analyst

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة جامعية في هندسة علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.

IT Technical Support Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- خبرة من سنة إلى 5 سنوات في مجال الدعم الفني.

- درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات، أو أي تخصص ذي صلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.