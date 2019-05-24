أعلنت شركة "اتصالات مصر"، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، على النحو التالي:
Enterprise Acquisition Senior Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في أي تخصص.
- خبرة 4 سنوات في مبيعات شركات الاتصالات
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
Sales Executive
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- خبرة سنة في مجال المبيعات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
Revenue Accountant
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- خبرة من سنة إلى سنتين في نفس المجال.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
CRM System Senior Analyst
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة جامعية في هندسة علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.
IT Technical Support Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- خبرة من سنة إلى 5 سنوات في مجال الدعم الفني.
- درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات، أو أي تخصص ذي صلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنا.