أقراص فيتامينات وأسبرين لمنع نفوق الحيوانات فى الموجة الحارة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مجموعة من النصائح المهمة لمجابهة الارتفاعات الحادة فى درجات الحرارة، والحفاظ على قطعان الماشية والثروة الداجنة، ومقاومة الإجهادات الحرارية، التى تؤثر سلباً على معدلات الأداء للحيوان، محذرة من ارتفاع معدلات النفوق فى العنابر والحظائر المفتوحة.

وحذر بيان لوزارة الزراعة من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، والتى ترفع درجات الحرارة فى محيط الحيوان أو الطائر، ومن ثم تزيد من درجة حرارة الجسم، من خلال وسائل التبادل الحرارى، وهى التوصيل والحمل والإشعاع، ويجب عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة، سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، نتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء.

أشار البيان إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتجنب الجلطات التى تسبب الموت المفاجئ ومنها إضافة نصف جرام من بيكربونات الصوديوم إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضة الدم ويساعد من سيولته ويمنع لزوجته، وإضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة ليعمل على طرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة والتى تزيد فى الأجواء الحارة.