"طب الإسكندرية" تحذر من عقارين لإنقاص وزيادة الوزن: يؤديان إلى الوفاة

حذر مركز السموم التابع إلى كلية الطب جامعة الإسكندرية من تداول عقارين للشباب والسيدات، حيث يشاع استخدامهما لإنقاص وزيادة الوزن، للحصول على قوام متناسق أو وجه مستدير، ولكن يشكلان خطورة على حياة الفرد.

وقالت الدكتور مها غانم، المشرف على مركز السموم، في بيان صادر، صباح اليوم، إن كلا من عقار "الأفدرين" المستخدم لإنقاص الوزن و"الكورتيزون" لزيادته، من الممكن أن يؤديان إلى الوفاة.

وأوضحت غانم، أن خطورة تناول عقار الأفدرين تتمثل في عدم انتظام دقات القلب، وتضيق الأوعية مع ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالأرق والارتباك والهلوسة والأوهام وجنون العظمة، إضافة إلى خطر الإدمان.

وتابعت أن خطورة تناول عقار الكورتيزون لزيادة الوزن، تتمثل في الإصابة بقرح في الجهاز الهضمي ونزيف الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام وزيادة خطر العدوى وبطء التئام الجروح وقصور في الغدة الكظرية.

ونصحت بضرورة اتباع تعليمات الطبيب وزيارته وعدم الانصياع وراء أقاويل البعض التي يتم تداولها في الصالات الرياضية.