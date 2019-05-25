مباحث شرم الشيخ تكشف سر العثور على طفل غريق: والدته ارتكبت الجريمة

ساعات فقط احتاجها رجال مباحث شرم الشيخ لكشف غموض العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن مرتكب الحادث والدة الطفل.

كان اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ والطفل عمره لا يتجاوز 3 سنوات، وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث الذي تشهده مدينة السلام شرم الشيخ لأول مرة.

قاد اللواء مدحت السقا فريق البحث، وطالب بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل.

وكشفت الكاميرات مفاجأة وهي أن الأم وتدعى دينا عاشور حسان جاد عبد الكريم مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة وتعمل في أحد الأندية الصحية وتبين أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت القاتلة في التحقيقات أمام المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه قام بتهديدها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ التحقيق معها ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى القاتلة.

وقررت النيابة حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.