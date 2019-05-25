رفضت الفنانة ريم البارودي، الإجابة على سؤال يتعلق بتأثير ثورات الربيع العربي على الإعلام، خلال حوارها مع الإعلامي الكويتي علي أحمد، مقدم إحدى فقرات برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد، عبر شاشة "سكوب" الكويتية، وتحديدًا في فقرة "أكمل الفراغ".

وطرح مقدم الفقرة سؤالًا، على "ريم" قال فيه: "يناير 2011 حول الإعلام العربي إلى .."، لترد الأخيرة قائلةً: "معرفش، أرجوك نتخطى السؤال".

وفي فقرة "نعم ولا"، قالت "ريم"، إنها لا تحب تجسيد الأدوار الجريئة والإغراء، موضحةً: "مش بعرف أعملهم".

وأضافت أنها لا تحب الوحدة، لكنها تفضلها على جلساء السوء: "شيطان نفسي أحسن من شياطين السوء".