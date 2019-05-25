قالت الفنانة ريم البارودي، إن معظم تصريحات الفنانين تُحرف، وفي ناس قليلة جدًا بتحافظ على مصداقيتها".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي الكويتي، علي أحمد، مقدم إحدى فقرات برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية، في معرض إجابتها عن سؤال طرحه "علي"، بشأن ما إذا كانت ندمت على أي تصريح قالته في وقت سابق وتود حذفه: "مش فاكرة تصريح قلته ندمت عليه، حتى أخطائي مش بندم عليها عشان بتلم منها".

وشددت "ريم"، على أنه لا يمكنها مقاطعة الصحافة في يوم من الأيام، موضحةً: "مقدرش لأنهم عملوني وساعدوا في بنائي، لكن المصداقية قليلة شوية، مع ظهور السوشيال ميديا، والناس العادية بقوا صحفيين ونقاد".