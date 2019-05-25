ريم البارودي: "محمد رمضان مش مغرور ويستاهل الخير والنجومية"

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها تفضل الرجوع إلى الماضي عن معرفة المستقبل، مشيرةً إلى أن الأخير في يد الله سبحانه وتعالى. وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي الكويتي علي أحمد، مقدم إحدى فقرات برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية: "عاوزة اعيش تجارب وأصلح حاجات، مهتمتش بشغلي ولا بشغلي وخسيت متأخر".

وعن محمد رمضان، قالت "ريم البارودي": "اشتغلت معاه في مسلسل إحنا الطلبة، يستاهل الخير ويستاهل النجومية على مساحة الوطن العربي، بيشتغل على نفسه وبيحب الفن وولاد أختي بيحبوه وحافظين أغانيه".

وعن اتهامه بالغرور، قالت "ريم": "مش مغرور، لما بشوفه بيتعامل باحترام وبتمنى له الخير".