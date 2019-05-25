عاجل| الجيش الليبي يقصف مواقع الميليشيات ويقترب من طرابلس

قصفت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، مواقع جديدة تابعة للمليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، جنوب شرق طرابلس.

وأكد مصدر من العاصمة لـ"العربية.نت" أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان ضواحي العاصمة طرابلس، متوقعا أن يتواصل القصف .

وتقدمت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي في عدة محاور، وسيطر على منطقة الأحياء البريّة بالكامل، كما كسبت مساحات جديدة جنوب العاصمة طرابلس، أين قام بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.