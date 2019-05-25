القصة الكاملة لقتل أم طفلها في شرم الشيخ: أبوه هددني ياخده يعيش معاه

شهدت مدينة شرم الشيخ، جريمة بشعة، إذ تخلصت أم من طفلها، بإلقاءه في البحر، إثر تهديد جها السابق لها بأخذ الطفل ليعيش معه.

بدأت الواقعة بعثور قوات الأمن في محافظة جنوب سيناء على جثة طفل غريق بشاطىء الفنار في شرم الشيخ، وتبين أن الطفل عمره لا يتجاوز ثلاث سنوات وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، الذي تشهده مدينة السلام شرم الشيخ لأول مرة، وعقب مشاهدة كاميرات المراقبة تبين أن الأم "د.ع.حسان"، 26 سنة، من محافظة البحيرة، تعمل بأحد الأندية الصحية، وراء الجريمة، كما تبين من التحريات أن الطفل ليس له شهادة ميلاد.

واعترفت الأم في التحقيقات أمام المباحث، بأن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، وأنه قام بتهديدها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية ويقوم بتحرير شهادة ميلاد له، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى نيابة شرم الشيخ التحقيق معها ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد إلى القاتلة. قررت النيابة حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل.