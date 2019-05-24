جورج وسوف وحريق شرم الشيخ.. أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

المحطة الأصعب في حياة جورج وسوف

قال المطرب السوري جورج وسوف، إن الله أعطاه القدرة على تخطي كل الصعاب، التي مر بها، مشيرا إلى أنه أجرى عملية جراحية غير فيها "وركيه" في عام 2001، وأصبح بعدها على ما يرام.

وأضاف وسوف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، أن آخر وعكة صحية تعرض لها كانت منذ 7 سنوات.

وعبر عن شكره لله عز وجل الذي كتب له الشفاء، مشددا على أنه مؤمن بكل ما كتب الله له.

جورج وسوف عن أصعب محطة في حياته: "عملت عملية وغيرت الوركين"

حريق شرم الشيخ

نشب حريق هائل في أحد المولات التجارية بمنطقة السوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وكان اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتم الدفع على الفور بـ10 سيارات من قوات الدفاع المدني والحريق، وجار الآن السيطرة على الحريق.

وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل.

وقال شهود عيان، إن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة.