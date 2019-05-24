جورج وسوف وحريق شرم الشيخ.. أبرز تريندات "جوجل"

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صور| "ثقافة جنوب سيناء" تواصل فعاليات ليالي رمضان بالإنشاد الديني

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حقيقة إغلاق الحرم المكي لتصوير مسلسل سعودي

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