هزة أرضية عنيفة تضرب العاصمة اليابانية.. بلغت 5.1 درجة

أعلنت الهيئة اليابانية للإنذار بالزلازل، أن العاصمة اليابانية طوكيو تعرضت صباح اليوم لهزة أرضية عنيفة بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت الهيئة أن الهزة لم تولد خطر حدوث موجات تسونامي، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".