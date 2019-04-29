لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بعد أن صدمه قطار بمزلقان الشاملة في بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، جثة هامدة لشخص مجهول الهوية إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.