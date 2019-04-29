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"حماية المستهلك": نشر سيارات الضبطية القضائية خلال احتفالات شم النسيم

"حماية المستهلك": نشر سيارات الضبطية القضائية خلال احتفالات شم النسيم

بذكرى ميلاده.. 12 معلومة عن زكي طليمات "مجنون فرجينيا جميلة الجميلات"

بذكرى ميلاده.. 12 معلومة عن زكي طليمات "مجنون فرجينيا جميلة الجميلات"

إسعاف الوادي الجديد يدفع بـ23 سيارة لتأمين احتفالات شم النسيم

إسعاف الوادي الجديد يدفع بـ23 سيارة لتأمين احتفالات شم النسيم

بالصور| "أطفالنا أزهارنا".. يوم ترفيهي لمرضى أطفال المنصورة بشم النسيم

بالصور| "أطفالنا أزهارنا".. يوم ترفيهي لمرضى أطفال المنصورة بشم النسيم

"التعليم" تختتم مسابقة الرائد المثالي.. والمعلمات يحصدن معظم الجوائز

"التعليم" تختتم مسابقة الرائد المثالي.. والمعلمات يحصدن معظم الجوائز

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ماذا لو سقط "سيستم" امتحانات مايو لأولى ثانوي؟.. "التعليم" توضح البديل

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الأقباط يحتفلون بـ«عيد القيامة».. والمسلمون يحتشدون فى الكنائس لتهنئة شركاء الوطن.. وتشديدات أمنية فى المحافظات

الأقباط يحتفلون بـ«عيد القيامة».. والمسلمون يحتشدون فى الكنائس لتهنئة شركاء الوطن.. وتشديدات أمنية فى المحافظات

"الفسيخ فيليه والبصل شريك أساسي".. مائدة شم النسيم في طنطا "دليفري"

"الفسيخ فيليه والبصل شريك أساسي".. مائدة شم النسيم في طنطا "دليفري"

أصحاب «القدرات الخاصة» يدخلون مجال الخدمة بدون مقابل: «حاسين بيكم»

أصحاب «القدرات الخاصة» يدخلون مجال الخدمة بدون مقابل: «حاسين بيكم»

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صنّاع البهجة بالمجان: بنغيّر مزاج الناس للأحسن.. ونستمد منهم الطاقة الإيجابية

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