حريق في منزلين بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج من السيطرة على حريق بمنزلين في جرجا، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

وأخطر اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، بنشوب حريق في جرجا، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "محمود. ع. ن" (55 عاما- عامل)، وأن النيران تطايرت لمنزل مجاور ملك شقيقه "ضاحي" 45 عاما، يعمل بالخارج.

وبسؤال مالك المنزل الأول، أفاد بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، كما أضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية، ونفى الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر محضر بالواقعة.