قال اللواء محسن صلاح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه سيتم البدء اليوم في نقل سكان منطقة حكر السكاكيني بالشرابية إلى مشروع إسكان المحروسة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن" أنه سيتم البدء بنقل 10 أسر من إجمالي 1600 أسرة مستهدف نقلهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يتابع الموقف أولا بأول، ويشدد على توفير وسائل النقل والتأمين للأهالي خلال نقلهم إلى الوحدات الجديدة، وذلك بمتابعة مباشرة من اللواء فادي يوسف رئيس حي الشرابية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد أنه تم بحث آلية نقل أهالي منطقة حكر السكاكيني في الشرابية، إلى وحدات المحروسة في حي السلام مؤخرا، مشيرا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية، وتضم حكر قديم على مساحة 7 أفدنة، وحكر جديد على مساحة 5 أفدنة، وسيتم تطوير المنطقة عقب إخلائها وإقامة خدمات عليها لتكون متنفس جديد لأهالي الشرابية.