تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية الـ13 إدارة تعليمية، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، إجازة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأدى 38 ألف و853 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، والمهني نظام الـ3 سنوات " بمحافظة كفر الشيح ،امتحاناتهم في 116 لجنة.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الغرفة لم تتلق ي شكاوى من الطلاب، أو أولياء أمورهم، والامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.