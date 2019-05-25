احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده مع أبنائه "علي وكنز"، وعبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بالاحتفال الذي أعده أبناؤه له.

ونشر محمد رمضان فيديو الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "أجمل عيد ميلاد.. علشان خلصت شغل وروحت لقيت علي وكنز عملنلي عيد ميلاد صغير زيهم، ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة، ويحفظ كل أسركم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو 1988، ويبلغ من العمر 31 سنة، وهو من مواليد المنيب، ومتزوج من نسرين السيد عبدالفتاح في 2012، ولديه منها طفلان، وهما "علي وكنز"، ولديه من زوجته الأولى طفلة، وهي "حنين".