ليلى غفران: "محمد رمضان بنى نجوميته على حسابي أنا وبنتي في ابن حلال"

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، إن الفنان محمد رمضان بنى نجوميته من خلال مسلسل "ابن حلال"، على حسابي وحساب هبة ابنتي، مؤكدة أنها إذا عرض عليها التمثيل في مسلسل من بطولته سترفض.

وقالت ليلى غفران إنها تحب الفنانة وردة كثيرا، مضيفة: "قابلتها مرة ومكنتش مصدقة إنها قاعدة جنبها، وهي حد روحها جميل"، مؤكدة أنها أفضل مغربية غنت بمصر، "شوفت إني قدمت أغاني ممكن تتخلد".

وأضافت ليلى غفران خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر شاشة "القاهرة والناس" مع الإعلامية بسمة وهبة، أن المطرب العراقي فؤاد مسعود، كان زوجها الأول ووالد ابنتها نغم، وهو توفى في تايلاند، "كان عزيز عليا جدا، وفنان كبير، وعملي أغنية ليندا".

وتابعت غفران أن المخرج أنس داعية، هو الذي تزوجته وكان يصغرها بـ20 عاما، وهو كان عبارة غلطة عمري، وكان ناضج في تصرفاته ولكن لم يكن هناك توافق.