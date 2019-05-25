أعلنت محافظة الفيوم، أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، خصصت 167 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

وأوضح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية في مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الساحات الـ167 التي تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة على المراكز، منها 3 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و36 ساحة بمركز الفيوم، و33 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و11 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و37 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و24 ساحة بمدينة ومركز طامية، و6 ساحات بمركز يوسف الصديق، و13 ساحة بالشواشنة.