احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بالعام الهجري الجديد 1440 هجرية، عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، وشهده اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمدير مديرية أوقاف الفيوم تلتها أخرى لوكيل وزارة الأوقاف، تحدثا فيهما عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف ساهمت الهجرة في تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وتأصيل قيم الإخلاص والتفاني في العمل، والحث على حب الوطن والانتماء إليه، والعمل على إرساء سيادة القانون.

وأوضح مدير مديرية أوقاف الفيوم، ووكيل وزارة الأوقاف، النهج النبوي السليم في العبادات والمعاملات، وعلاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقتهم بغيرهم، كما شمل الحفل تواشيح وابتهالات دينية دعت إلى حب النبي والتحلي بمكارم الأخلاق.