الانتهاء من امتحان الفقه والديناميكا للثانوية الأزهرية في البحر الأحمر

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بمحافظة البحر الأحمر، من تأدية امتحان اليوم الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2018 ـ 2019 في مادتي الفقه والديناميكا للنظام الحديث والميكانيكا للنظام القديم.

أدى طلاب البحر الأحمر الصف الثالث الثانوي في مرحلة الشهادة الإعدادية امتحانات اليوم الأول فى ثمان لجان في مدن محافظة البحر الأحمر في 7 إدارات بواقع لجنتين بإدارة الغردقة، أحدهما للبنين والأخرى للبنات ولجنة في كل إدارة بباقي مدن المحافظة.

واشتكي بعض الطلاب من صعوبة امتحان الدينامكا وتكسوا وجوههم علامات الحزن من صعوبة الأسئلة و وصفه طلاب آخرين بأنه طويل وصعب بينما اكدوا على سهولة امتحان الفقه حيث انه كان في متناول الطالب المتوسط.

وعبر الطالب اسلام سيد عن رأيه في امتحان الدينامكا بصعوبة الامتحان وقال انه محتاج لطالب قدراته تتعدى 75% بينما امتحان الفقه كان في مستوى الطالب المتوسط.

ومن جانبه، قال الشيخ عبد الجليل يونس وكيل وزارة الأزهر بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية في تصريح صحفي لـ"الوطن"، أن المنطقة لم تتلقى اي شكاوى اليوم بخصوص الإمتحان وان الأجواء مستقرة في جميع اللجان الثمانية للمحافظة.