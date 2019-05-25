بدأت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، على مستوى 5 لجان موزعة بمراكز الوادي الجديد، حيث أدي طلاب شعبة العلمى امتحان مادة الفقه، ومادة الديناميكا للنظام الحديث، والميكانيكا للنظام القديم.

وقال الشيخ أحمد رضوان، رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية المركزية، إن المحافظة تضم 351 طالبًا موزعين على 5 لجان امتحانات بواقع لجنة واحدة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، لافتًا إلى أن الامتحانات ستنتهي في يوم 29 يونيو المقبل فى إطار الضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف رضوان، أنه جري عقد لقاءً مع رؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لبحث كافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والالتزام بها، وضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتشديد مراقبة الطلاب أثناء سير الامتحانات لضمان عدم ظهور حالات غش ومواجهتها بكل حسم.

وأشار رضوان، إلى أنه جري تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى الطلاب، ودعم جميع اللجان بالإمكانيات اللازمة لأداء الامتحان في سهولة ويسر وتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والطلاب.