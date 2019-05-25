كرم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، أبناء جامعة الإسكندرية الفائزين بجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي في العلوم والتكنولوجيا لعام 2018.

وأكد الكردي، خلال تكريمه لهم، أنهم يمثلون صورة مشرفة للعلماء بجامعة الاسكندرية مشيراً الى أن جوائز الدولة تعد وساما وتقديرا لكل الباحثين والعلماء لما قدموه من أبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر، ودعا إلى ضرورة اﻻستمرار فى بذل المزيد من الجهد واثراء البحث العلمى بأبحاث قيمة تعود بالنفع على المجتمع.

وفازت الجامعة بأربعة جوائز، والفائزين هم الدكتورة دعاء أحمد غريب أحمد، الأستاذ بكلية العلوم، وفازت بجائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة وفازت بجوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة إيمان إبراهيم صالح القمري، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة وفازت بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية، والدكتور عمرو مصطفى عبد العزيز الحويط، المدرس بكلية الصيدلة وفاز بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية.