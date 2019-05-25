شكلت منطقة البحر الأحمر الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالبحر الأحمر، غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الامتحانات بلجان المحافظة، وفتح خط ساخن مع غرفة العمليات المركزية بالأزهر بالقاهرة.

وأكد عبد الجليل يونس، في تصريحات لـ"الوطن"، على تأمين مركز الأسئلة وجميع اللجان بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وتخصيص عربة إسعاف أمام كل لجنة بالتواصل مع هيئة مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر.

وفي ذات السياق أجرى يونس جولة صباحية على لجان مدينة الغردقة يرافقه عبد الناصر حسان الديب مدير عام المواد الثقافية بمنطقة البحر الأحمر، ومحمد عبد الله مدير عام الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتفقد اللجان.

وصرح محمد عبدالله مدير عام الامتحانات، بعقد غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الامتحانات بلجان المحافظة وفتح خط ساخن مع غرفة العمليات المركزية بالأزهر بالقاهرة والإبلاغ الفوري عن سير الامتحانات.

جدير بالذكر، أنه أدى طلاب الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر أولى الامتحانات اليوم في مادتي الفقه والديناميكا بنظام البوكيليت للعام الثالث ويتناوب قسم الأدبي والعلمي لجان الامتحان، حيث تم تخصيص السبت والاثنين والأربعاء لامتحانات القسم الأدبي والأحد والثلاثاء والخميس لقسم العلمي.