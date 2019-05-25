شهدت محافظة أسوان اليوم عدة حوادث مختلفة راح ضحيتها 8 مواطنين، فى قرى مختلفة، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، بقرية 7 بحري بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، كما لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بقرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في حادث مروري، واصابة 8 آخرون في مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطار من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد باندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين من العائلتين، وانتقلت القيادات الأمنية ورجال الأمن المركزي للفصل بين العائلتين وتبين من تحريات المباحث مقتل كلا من "عبد القوي علي" (25 سنة) من أبناء عائلة السلامية، و"علي ربيع"، و"أحمد سعدي" من عائلة الحجازية في المشاجرة التي وقعت بينهما بقرية ٧ بحري بمدينة كوم أمبو.

ونجح رجال الأمن في فرض طوق أمني بالقرية والفصل بين الطرفين حتى تمت إعادة الهدوء، وتم نقل الجثث لمشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

كما تبين من التحريات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات جيرة قديمة تجددت اليوم.

كما لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، بقرية كلح الجبل التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في حادث مروري مأساوي عقب سقوط سيارتهم داخل الترعة، وهم عبارة عن "أب وأبنائه الثلاثة بينهم شقيقين توأم وحفيده طفل لم يجاوز العامين".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة وسقوطها في الترعة ومصرع مجموعة من الأشخاص بداخلها.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية والباحث والمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من تحريات رجال المباحث، أن الضحايا الـ5 كانوا عائدون من العمل بالزراعات وكانوا يستقلون سيارة وأثناء سيرها انحرفت عن مسارها وانجرفت داخل الترعة ما أسفر عن مصرع الـ5 وهم من عائلة واحدة الأب يدعى محمد عليان، وأبنائه أحمد 27 عاما، والتوأمين "حسن" و"حسين" 15 عاما، وحفيده عام ونصف.

تم انتشال الجثث وتم نقلها للمسرح تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.

وعلى الجانب الأخر، وجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مسئولى الزراعة ومقاومة الجراد، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبو سمبل بتكثيف أعمال المقاومة من خلال نشر فرق مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان / أبو سمبل البرى، علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية الواقعة شرق بحيرة السد العالى، جاء ذلك فور إبلاغه من غرفة عمليات المحافظة، برصد تجمعات من أسراب الجراد على الحدود الجنوبية.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة أبو سمبل، بتوفير الدعم اللوجستي لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات، والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية، للبدء فورًا فى أعمال المقاومة، مع متابعة الموقف أولاً بأول، وإخطار المحافظ شخصيًا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على كافة أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائى.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد إسماعيل، مدير قاعدة الجراد بأسوان، أنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور إنطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، والتعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوي الأفريقي القادم من السودان، لافتاً إلى أنه تم مساء أمس الجمعة البدء فى أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازى ستقوم فرق المكافحة بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب.

وأضاف أحمد إسماعيل، أن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوى والأفريقي يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته فى حالة رصد أي تجمعات له، مشيراً إلى أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية باعتبارها الفترة التى يهدأ فيها الجراد ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش والقضاء عليه على الوجه الأكمل.

وأوضح إسماعيل، أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية والعلاقى وجرف حسين ووادى عبادى والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلى وأبو رماد وشلاتين.