قالت حركة "فتح"، إن من نصح الإدارة الأمريكية بأن مزيدا من الضغط وابتزاز الرئيس محمود عباس سياسيا، وممارسة الخنق والابتزاز المالي على مؤسسات دولة فلسطين وعلى شعبها، ومن ثم عرض الأموال، يمكن أن يأتي بتنازلات حول حقوقنا الوطنية الثابتة، هو مخطئ تماما.

وأشارت إلى أن هذا الناصح، لم يقرأ التاريخ، ولا يفهم طبيعة الصراع، ولا يعرف الشعب الفلسطيني وحركة فتح والرئيس محمود عباس، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، في تصريح صحفي: "إن التهديد والوعيد وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، وممارسة عملية الابتزاز ضد قيادتنا وشعبنا لن تجعلنا نفكر قيد أنمله في تغيير موقفنا تجاه صفقة القرن وبوابتها الاقتصادية تحت مؤامرة ورشة الاقتصاد من أجل الازدهار".

وأضاف القواسمي، أن "اللعبة مكشوفة ولن تمر، وأن مليارات الأرض وكنوزها لا تساوي عند شعبنا حبة تراب من أرض القدس، وأن البوابة السياسية المستندة للشرعية الدولية هي الوحيدة التي يمكن لها أن تكون مدخلا لصناعة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".