أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم تأجيل امتحانات 11 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية "زراعي"، اليوم السبت، لتأخر قطار بيلا كفر الشيخ، ما أدى وصول الطلاب قبل انتهاء اللجان بوقت غير كافي لتأدية الامتحان فيه.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وبلجنة النظام والمراقبة للدبلومات الفنية وتم إبلاغهم بأسماء الطلاب الـ11، وتم تأجيل الامتحان للطلاب للدور الثاني، محتفظين بحقهم في الدرجة كاملة في مادة "أمراض النبات".

يذكر أن وكيل الوزارة، تلقت إشارة بتأخر القطار وكان الطلاب الـ11 يستقلونه، منهم 3 طالبات و8 طلاب وجميهم بالصف الثالث الثانوي الزراعي بلجنة مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات الجديدة، واستقبلت وكيل الوزارة عدد منهم في المديرية، وتواصلت مع المسؤولين بالوزارة وبلجنة النظام والمراقبة لصالح مستقبل الطلاب.