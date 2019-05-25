يبدأ من 1450 جنيها.. تعرف على أسعار "التكييف الصحراوي"

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية عام تلو الآخر، اتجه عدد كبير من المواطنين لشراء التكييف الصحراوي، نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بباقي الأنواع فضلًا عن أنه موفر للكهرباء.

ويعمل المكيف الصحراوي بمصدر مائي من خلال خرطوم ماء صغير، يعمل على إبقاء الماء متوافرا دائما في حوض المكيف.

ورصدت "الوطن" في التقرير التالي أسعار التكييف الصحراوي، بمحلات الأجهزة الكهربائية في شارع عبد العزيز، كالتالي:

تكييف بسعة 25 لتر: 1450 جنيها.

تكييف بسعة 35 لتر: 1750 جنيها.

تكييف بسعة 45 لتر يبدأ من 2150 جنيها ويصل لـ2500 جنيها.

تكييف بسعة 60 لتر يتراوح بين 2600 لـ2700 جنيه.

تكييف بسعة 70 لتر يصل سعره لـ3000 جنيه.

ويمكن معرفة أسعار الأنواع الأخرى من التكييفات من هنــــــا.