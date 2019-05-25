نشرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها المعتمدة على فيسبوك وصايا للمسلمين بمناسبة ليلة القدر أبرزها أن يقبل الصائم على الله عز وجل بكل جوارحه، حتي يصفو عقله وقلبه من كل شيء سوى الله عز وجل، والإخلاص في الدعاء وإخراج الصدقات.

ويبدأ المسلمون الصائمون في تحري ليلة القدر بدأ من مساء اليوم، أول ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان 2019.

واختلف الفقهاء في تعيين ليلة القدر، لذلك ينبغي على المسلم أن يتحرى عنها في أيام الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم (21،23،25،27،29).

وجاءت وصايا دار الإفتاء المصرية لاستقبال ليلة القدر كالآتي:

· خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

· لا تأكل كثيرًا حتى تسطيع القيام والطاعة.

· لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

· أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

· أَقبلْ على الله عز وجل بكل جوارحك، حتي يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.

· ابتعد عن المشاحنة واعفُ عن كل مَن أخطأ في حقك.

· ركِّز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.

· الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

· احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

· تيقَّن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا.

· كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

· الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء.

· استغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك.

· أكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

· أكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

· الإكثار من طلب العتق من النار.

· الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

· الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين...

· الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

· أكثرْ من الدعاء حال سجودك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

· أطلْ سجودك وتضرعك لربك فإن النبي قال: (وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم).

· لا تضيع أي فرصة واحذر من التقصير لحظة فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

· اقرأ ما تيسر من القرآن.

· إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط.

· اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

· لا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم.

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